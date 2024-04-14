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Фахретдинов поделился прогнозом на бой Махачева и Порье

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов рассказал, кто, по его мнению, победит в бою Ислама Махачева с Дастином Порье.

«Думаю, Махачев победит. Надеюсь, сделает это досрочно», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня стало известно, что действующий чемпион UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев и бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье проведут бой на турнире UFC 302, который пройдёт 2 июня в Нью-Джерси (США).

Дастин Порье в последний раз дрался за титул UFC в лёгком весе в декабре 2021 года на турнире UFC 269. Тогда Чарльз Оливейра задушил Порье в третьем раунде.

Ислам Махачев в последнем поединке защищал чемпионский пояс в реванше против австралийца Александра Волкановски. Ислам нокаутировал Алекса в первом раунде.