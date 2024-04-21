«Этот бой войдёт в Зал cлавы UFC». Джастин Гэтжи — про бой с Холлоуэем

Популярный американский боец Джастин Гэтжи проанализировал бой с Максом Холлоуэем, а также рассказал, насколько сильно на него повлиял перелом носа.

«Этот бой войдёт в Зал славы UFC как один из лучших боёв года. Мы оба падали от ударов друг друга — в этом нет ничего удивительного. Так что он определённо победил, но, очевидно, Макс тоже упал от моего удара.

Не могу с уверенностью сказать, насколько сильно перелом носа повлиял на моё выступление. Но у меня всегда такой настрой на бой. И когда случается что-то подобное, ты просто должен забыть об этом. Тебе не следует слишком много думать об этом, потому что ты всё ещё сражаешься, и прямо перед тобой всё ещё гораздо большая опасность. Особенно в конце раунда это паршиво, поскольку тебе нужно вернуться в угол, посидеть и подумать об этом, у тебя есть 60 секунд, чтобы по-настоящему понять, что произошло.

Человеческое тело совершает совершенно особые действия, когда понимает и воспринимает опасность. Это вызывает реакцию «дерись или убегай», поэтому я всегда выбираю первую опцию», — приводит слова Гэтжи портал Sports Illustrated.