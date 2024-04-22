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Хейни: я дрался как настоящий чемпион

Хейни: я дрался как настоящий чемпион
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни прокомментировал первое поражение в карьере. Напомним, вчера, 21 апреля, Хейни уступил раздельным судейским решением соотечественнику Райану Гарсии.

«Аллах – идеальный планировщик, он не совершает ошибок… Я дрался как настоящий чемпион. Поднялся с канваса и продолжил борьбу. Я на 100% в порядке и хотел бы сделать это снова, если мы оба уложимся в вес», — написал Хейни в соцсети X (ранее Twitter).

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив австралийца Джорджа Камбососа. В декабре 2023-го американец завоевал титул WBC во втором дивизионе, отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.

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