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Дуэйн Джонсон: начинаю тренировки по ММА

Дуэйн Джонсон: начинаю тренировки по ММА
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Знаменитый голливудский актёр и рестлер Дуэйн Джонсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о начале тренировок по смешанным единоборствам (ММА) в рамках подготовки для своего следующего фильма, который должен называться Smashing Machine – название на русском пока отсутствует.

«Начинается мой второй тренировочный лагерь в 2024 году для подготовки к следующей роли в фильме Smashing Machine. Моё тело измотано из-за WrestleMania, но никаких травм нет, и я чувствую себя прекрасно. Начинаю тренировки по ММА. Я подхожу к этому в хорошей физической форме. С кардио тоже всё здорово. Однако ММА — это совсем другое дело», — написал Джонсон.

Самый известный рестлер мира. Как Скала Джонсон пришёл к величию:

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