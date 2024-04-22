Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Джейк Пол упомянул неожиданный ход, который может помочь ему победить Тайсона

Популярный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, отреагировал на недавние высказывания американского боксёра Райана Гарсии. Ранее тот заявлял, что перед поединком с Девином Райан употреблял алкоголь и курил.

«Означает ли это, что я должен начать пить, чтобы победить Тайсона?» — написал Пол в социальных сетях.

Напомним, бой между Гарсией и Хейни состоялся в ночь с 20 на 21 апреля мск в Нью-Йорке (США). Райан одолел соперника судейским решением.

Поединок между Полом и Майком Тайсоном запланирован на 20 июля. Он должен пройти в Арлингтоне (США) по правилам бокса.

57-летний Майк Тайсон показал видео боксёрской тренировки:

Ранее о поединке Джейка и Майка высказался британский промоутер Эдди Хирн.