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Гарсия отреагировал на новость о выигрыше $ 12 млн за счёт ставки на победу в бою с Хейни

Гарсия отреагировал на новость о выигрыше $ 12 млн за счёт ставки на победу в бою с Хейни
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Популярный американский полусредневес Райан Гарсия прокомментировал новость, согласно которой он выиграл крупную сумму денег благодаря ставке. Ранее сообщалось, что Райан поставил $ 2 млн на свою победу в поединке с соотечественником Девином Хейни, благодаря чему заработал $ 12 млн. Отметим, что перед боем Райан говорил, что употреблял алкоголь и курил.

«Если делаете ставки, то ставьте на себя», — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Райаном и Девином состоялся в ночь с 20 на 21 апреля мск в Нью-Йорке (США). Гарсия одолел оппонента судейским решением. В общей сложности на его счету 25 побед на профессиональном ринге при одном поражении.

Хейни и Гарсия устроили потасовку после анонса их боя:

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