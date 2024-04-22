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Промоутер рассказал, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон снова снимется

Промоутер рассказал, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон снова снимется
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Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжёлом весе Александра Усика (Украина), рассказал, что непобеждённый хорватский боксёр Филип Хргович выйдет на замену Тайсону Фьюри в поединке с его клиентом, если британец снова снимется.

«Обязательный претендент на титул IBF Филип Хргович станет заменой, если Фьюри снимется снова. Он готовится к бою с Даниэлем Дюбуа 1 июня, но при этом ему нужно быть готовым 18 мая заменить Тайсона по любой возможной причине», — приводит слова Красюка BoxingScene.

Бой между Усиком и Фьюри должен состояться 18 мая в Эр-Рияде. Спортсмены должны были сразиться 17 февраля. Бой должен был пройти также в Эр-Рияде, но незадолго до даты противостояния Тайсон получил рассечение во время спарринга и был вынужден отказаться от выступления.

Проморолик к бою Фьюри — Усик:

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