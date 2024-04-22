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Назван боксёр, который готов пожертвовать $ 20 млн на помощь для сектора Газа

Назван боксёр, который готов пожертвовать $ 20 млн на помощь для сектора Газа
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Звёздный американский полусредневес мексиканского происхождения Райан Гарсия собирается пожертвовать $ 20 млн на помощь для сектора Газа. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Сулейман Ахмед.

Напомним, в последнем поединке Гарсия встречался с соотечественником Девином Хейни. Их бой проходил в ночь с 20 на 21 апреля мск в Нью-Йорке (США). Райан одолел соперника судейским решением. В общей сложности за время профессиональной карьеры он провёл 26 боёв, в которых добыл 25 побед и потерпел одно поражение.

Ранее сообщалось, что Гарсия выиграл $ 12 млн благодаря тому, что сделал ставку на $ 2 млн на свою победу в поединке с Хейни. Позже Райан прокомментировал эту новость.

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