Махачев рассказал о своём плане на бой с Порье на UFC 302

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке с американцем Дастином Порье. Их бой запланирован на 1 июня. Спортсмены должны встретиться на турнире UFC 302.

Он попытается сделать мне гильотину, а я заберу его за спину и задушу», — приводит слова Махачева MMA Junkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. Порье в последнем бою одолел Бенуа Сен-Дени.