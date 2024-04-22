Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев рассказал о своём плане на бой с Порье на UFC 302

Махачев рассказал о своём плане на бой с Порье на UFC 302
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке с американцем Дастином Порье. Их бой запланирован на 1 июня. Спортсмены должны встретиться на турнире UFC 302.

Он попытается сделать мне гильотину, а я заберу его за спину и задушу», — приводит слова Махачева MMA Junkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. Порье в последнем бою одолел Бенуа Сен-Дени.

Материалы по теме
«Дорога на UFC 302». Махачев показал фото с Хабибом на мотоцикле
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android