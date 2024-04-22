Иржи Прохазка допустил смену весовой категории

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка заявил, что думает сменить дивизион и перейти в средний вес.

«Вместо того чтобы подниматься в тяжёлый вес, я попытаюсь спуститься в средний. У меня есть понимание, как работают мой метаболизм и моё тело во время тренировочного лагеря. Поэтому если мне удастся правильно скорректировать свой рацион питания, то я буду чувствовать себя прекрасно и смогу выступать в среднем весе, придерживаясь лёгкой диеты. Однако смена дивизиона может состояться только тогда, когда титул в полутяжёлом весе вновь станет моим», — приводит слова Прохазки портал MMA Mania.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 300, Иржи Прохазка победил нокаутом сербского бойца Александара Ракича.