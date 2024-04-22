Камару Усман предположил, сколько боёв осталось Бо Никалу до поединка за титул UFC

Бывший лидер рейтинга «Лучших бойцов вне зависимости от весовой категории» Камару Усман высказался о том, сколько боёв следует ещё провести американскому проспекту Бо Никалу, чтобы получить бой за титул UFC.

«Если твоя цель стать чемпионом, то ты должен быть готов к тому, что рано или поздно тебе предстоит встретиться в пятираундовом поединке с таким бойцом, как Стрикленд. Или Коста. Или Уиттакер. Или Каннонье. Ты должен знать, как действовать. В принципе, средний вес абсолютно сложен для того, чтобы добиться успехов. Ему нужно держать себя в руках. На мой взгляд, Бо до поединка за титул осталось меньше 10 боёв. Если он продолжит прогрессировать в том же темпе, что и сейчас, то через два года Никал точно будет в числе претендентов. Примерно через четыре боя он войдёт в этот список», — приводит слова Усмана портал MMA Fighting.