«Руки-подушки ничего не сделают». Турман призвал Гарсию провести реванш с Хейни

Бывший объединённый чемпион мира американец Кит Турман прокомментировал результат поединка между звёздными соотечественниками Девином Хейни и Райаном Гарсией, состоявшегося 21 апреля в Нью-Йорке (США).

Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением (112-112, 115-109, 114-110), трижды отправив Хейни в нокдаун и нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.

«Поздравляю Райана. Хейни не умеет приспосабливаться и выживать в ринге, у него было время собраться с силами. Хороший бой. Но это не бой года, как сказали комментаторы. Сделай это снова, Райан, руки-подушки ничего тебе не сделают. Лёгкие деньги», — написал Турман в социальных сетях.

Ранее Тим Цзю и Эвандер Холифилд обратились к Райану Гарсии.