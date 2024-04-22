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«Руки-подушки ничего не сделают». Турман призвал Гарсию провести реванш с Хейни

«Руки-подушки ничего не сделают». Турман призвал Гарсию провести реванш с Хейни
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Бывший объединённый чемпион мира американец Кит Турман прокомментировал результат поединка между звёздными соотечественниками Девином Хейни и Райаном Гарсией, состоявшегося 21 апреля в Нью-Йорке (США).

Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением (112-112, 115-109, 114-110), трижды отправив Хейни в нокдаун и нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.

«Поздравляю Райана. Хейни не умеет приспосабливаться и выживать в ринге, у него было время собраться с силами. Хороший бой. Но это не бой года, как сказали комментаторы. Сделай это снова, Райан, руки-подушки ничего тебе не сделают. Лёгкие деньги», — написал Турман в социальных сетях.

Ранее Тим Цзю и Эвандер Холифилд обратились к Райану Гарсии.

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