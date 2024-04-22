Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Его техника остаётся отточенной». Тренер Макгрегора — о форме своего подопечного

«Его техника остаётся отточенной». Тренер Макгрегора — о форме своего подопечного
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер популярного ирландского бойца ММА Конора Макгрегора Джон Кавана высказался о форме своего подопечного перед его следующим поединком с Майклом Чендлером.

«Он выглядит великолепно. Конор вернулся на маты таким же крутым, как и всегда. Конечно, нам нужно отработать раунды и улучшить физическую форму, чтобы быть готовыми к поединку, но его техника остаётся такой же отточенной, как и всегда.

Я говорил это с самого начала, мне кажется, что сейчас Конор похож на свою версию перед боем с Чедом Мендесом. У меня возникло бы удивление, если его бой с Майклом будет идти два раунда. Он просто бьёт слишком сильно и слишком резко.

Возможно, будут жёсткие размены, несколько тейкдаунов и тому подобное, но каждый раунд начинается с ударов ногами, и его способность контратаковать недооценивается. Поэтому я буду удивлён, если мы увидим два раунда», — приводит слова Каваны портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
«Удачи, братишка». Макгрегор обратился к Гарсии после его победы над Хейни
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android