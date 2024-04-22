«Его техника остаётся отточенной». Тренер Макгрегора — о форме своего подопечного

Тренер популярного ирландского бойца ММА Конора Макгрегора Джон Кавана высказался о форме своего подопечного перед его следующим поединком с Майклом Чендлером.

«Он выглядит великолепно. Конор вернулся на маты таким же крутым, как и всегда. Конечно, нам нужно отработать раунды и улучшить физическую форму, чтобы быть готовыми к поединку, но его техника остаётся такой же отточенной, как и всегда.

Я говорил это с самого начала, мне кажется, что сейчас Конор похож на свою версию перед боем с Чедом Мендесом. У меня возникло бы удивление, если его бой с Майклом будет идти два раунда. Он просто бьёт слишком сильно и слишком резко.

Возможно, будут жёсткие размены, несколько тейкдаунов и тому подобное, но каждый раунд начинается с ударов ногами, и его способность контратаковать недооценивается. Поэтому я буду удивлён, если мы увидим два раунда», — приводит слова Каваны портал Bloody Elbow.