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WBO разыграет титул в бою Кроуфорд — Мадримов

WBO разыграет титул в бою Кроуфорд — Мадримов
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Всемирная боксёрская организация (WBO) сообщила, что победитель боя в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и узбеком Исраилом Мадримовым (10-0-1, 7 KO) станет обладателем временного титула.

Напомним, ранее стало известно, что противостояние бойцов возглавит боксёрский вечер 4 августа в Лос-Анджелесе (США).

Отметим, что Мадримов также является действующим чемпионом мира по версии WBA. Узбекский боксёр завоевал вакантный титул в начале марта, досрочно остановив в пятом раунде россиянина Магомеда Курбанова.

Кроуфорд не дрался с июля, когда в бою за все четыре титула в полусреднем весе (до 66,7 кг) победил соотечественника Эррола Спенса-младшего.

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