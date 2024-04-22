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Алекс Перейра ответил на вопрос о возможном поединке с Магомедом Анкалаевым

Алекс Перейра ответил на вопрос о возможном поединке с Магомедом Анкалаевым
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Действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг Алекс Перейра прокомментировал потенциальный поединок с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Я не хочу драться в конце года. Мне хочется выйти в октагон раньше, но судя по его словам, можно говорить, что он будет не готов. Этот парень очень сложный. Честно говоря, мне необходимо принять решение, что лучше делать дальше. Моя цель — драться, но я не слишком хорошо разбираюсь в организационных вопросах», – приводит слова Перейры портал MMA Fighting.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 апреля на турнире UFC 300, Алекс Перейра провёл свою первую защиту титула в дивизионе против Джамала Хилла. Бой завершился победой Перейры нокаутом в первом раунде.

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