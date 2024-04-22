Экс-чемпион UFC заявил о готовности провести бой с Шоном Стриклендом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман заявил о готовности провести бой с экс-обладателем титула UFC в категории до 84 кг Шоном Стриклендом.

«Я бы с удовольствием провёл бой с Шоном. К Стрикленду у меня только уважение. Мне кажется, что это было бы весело. Он помог бы мне перестать быть таким хорошим парнем. Вместе с ним у нас получилось бы обменяться любезностями, повеселиться. Мне бы понравился этот бой, а также нравится его стиль. Ему нравится утомлять парней, так что я бы хотел испытать себя в поединке с таким парнем, как он», — приводит слова Стрикленда портал MMAJunkie.

Напомним, свой следующий поединок Шон Стрикленд проведёт с Пауло Костой в соглавном событии на турнире UFC 302.