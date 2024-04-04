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Уайдман заявил о готовности провести реванш с Силвой

Уайдман заявил о готовности провести реванш с Силвой
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман рассказал о том, что он готов провести реванш с Бруно Силвой.

«Если UFC захочет провести этот реванш, конечно – я это сделаю. Но я бы с радостью пошёл дальше. Не то чтобы я его боялся, но я почувствовал всё, что он может предложить, и, думаю, выступлю только лучше. Если они захотят провести реванш, я открыт для этого», — заявил Уайдман на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, поединок между бойцами состоялся в минувшие выходные и завершился победой Уайдмана в третьем раунде. Изначально была объявлена победа техническим нокаутом, однако затем результат был пересмотрен. Теперь американскому бойцу присуждена победа единогласным техническим решением судей.

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