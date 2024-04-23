«Это был самый доминирующий бой». Стерлинг — о поединке с Каттаром

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг считает, что его выступление в бою с Келвином Каттаром было самым доминирующим поединком на турнире UFC 300.

«Не поймите меня неправильно – наш бой в тот конкретный вечер на UFC 300 был не самым зрелищным, но самым доминирующим. Если вы посмотрите на стартовые данные этого поединка, то увидите, что с одной стороны есть парень, который в среднем наносит около четырёх-пяти значимых ударов в минуту. Но уже в самом бою их количество сократилось примерно до 0,5 или что-то около того за 15 минут.

Келвин — парень, который сражался не на жизнь, а на смерть с Холлоуэем, парень, который встречался лицом к лицу с Гигой Чикадзе, возможно, победил Джоша Эмметта, отлично выступил против нокаутёра в лице Дэна Иге, а также сам нокаутировал Шейна Бургоса. Его резюме свидетельствует о том, насколько он опасен. Поэтому я использовал свои навыки, чтобы нейтрализовать его, и сделал так, что он стал бойцом, который буквально не представляет никакой угрозы. Мне кажется, это заслуживает некоторой похвалы по отношению ко мне», — приводит слова Стерлинга портал Yahoo Sports.