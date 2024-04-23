Тимоти Брэдли: Гарсия даже не пытался уложиться в вес и получил преимущество

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли прокомментировал победу Райана Гарсии (25-1, 20 KO) над Девином Хейни (31-1, 15 KO).

«Гарсия сделал с Хейни то, чему научился у Джервонты Дэвиса. Люди говорят, что Хейни взял деньги [за перевес Гарсии]. Он должен был сделать это, потому что его бы прокляли, если бы он отказался, это огромное шоу. Он разозлил многих людей.

Гарсия сказал в социальных сетях, что не хочет себя истощать. А угадайте, кто истощил себя, чтобы уложиться в вес? Девин Хейни. И это не вина Райана Гарсии, хотя он даже не пытался уложиться в вес. Райан вышел на бой с преимуществом», — сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Sean Zittel.