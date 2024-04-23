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Сергеев: у Робутти единственный шанс выиграть – если Кудряшов просто не выйдет на ринг»

Сергеев: у Робутти единственный шанс выиграть – если Кудряшов просто не выйдет на ринг»
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Чемпион России-2023, финалист Кубка России-2024, победитель Hardcore Boxing Сергей Сергеев уверен в победе экс-обладателя пояса WBC Silver Дмитрия Кудряшова (26-6, КО 25) над аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти (11-6, КО 8). Этот 4-раундовый бой в тяжёлом весе состоится 26 апреля в Москве и возглавит шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я думаю, что Кудряшов нокаутирует аргентинца. У Дмитрия есть удар, который дойдет до своей цели в течение боя. И всё закончится. Так что тут что-то анализировать тяжело – Дмитрий победит досрочно. У аргентинца единственный шанс на победу – если Кудряшов банально не выйдет на бой», — рассказал Сергеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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