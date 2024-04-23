Жорж Сен-Пьер встретился со Стивеном Сигалом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер показал фото со знаменитым американским актёром Стивеном Сигалом. Оба встретились в Дубае (ОАЭ). Соответствующий пост Сен-Пьер разместил на своей официальной странице в социальных сетях. Отметим, что Сигал известен любовью к боевым искусствам.

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

В настоящий момент Сен-Пьеру 42 года. Первый бой в ММА канадец провёл в январе 2002 года, когда одолел представителя Сальвадора Ивана Менхивара. В последний раз Жорж выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил бойца из Великобритании Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он добыл 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

Сигалу сейчас 72 года.

Бетербиев — о дружбе с Сен-Пьером: