Промоутер Усика оценил шансы того, что Александр и Тайсон Фьюри проведут реванш

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжёлом весе Александра Усика (Украина), выразил сомнение, что реванш между его клиентом и чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри (Великобритания) состоится. Напомним, спортсмены должны сразиться 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Кстати, я не слишком уверен в том, что бой-реванш состоится. Если Тайсон Фьюри проиграет, хватит ли у него уверенности снова выйти в ринг? Теоретически это возможно, но все мы знаем, что произошло в матче-реванше с Владимиром Кличко», — приводит слова Красюка BoxingScene.

Напомним, Усик и Фьюри должны были провести бой 17 февраля, однако Тайсон получил рассечение во время спарринга и был вынужден отказаться от выступления.

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