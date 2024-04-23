Гаджиев — о Биволе и Бетербиеве: многие скажут: «Зачем россиянам драться друг с другом?»

Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между двумя россиянами – Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Их бой должен пройти 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«В Эр-Рияд, наверное, приедет много чеченцев. Поболеть за Бетербиева. На это и был основной расчёт. Ровно как и болельщики Бивола – для них взять билет в Эр-Рияд и прилететь не проблема. Гораздо сложнее сегодня приехать в Америку или в Европу. Многие скажут: «Зачем россиянам драться друг с другом?» Давайте скажем по-другому. Нам повезло, что сегодня два сильнейших мировых боксёра представляют Россию. Кто из них окажется сильнее, узнаем совсем скоро», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Дуэль взглядов Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева: