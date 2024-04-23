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Выиграет ли сборная России общий зачёт чемпионата Европы по боксу?

Выиграет ли сборная России общий зачёт чемпионата Европы по боксу?
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18 апреля в Белграде (Сербия) стартовал чемпионат Европы по боксу, участие в котором принимает и национальная команда России. На соревнования российская сборная приехала с мощным составом и выступает на них под своим флагом. «Чемпионат» предлагает болельщикам принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос – выиграет ли сборная России общий зачёт чемпионата Европы по боксу?

Отметим, что четвертьфинальные поединки начинаются с сегодняшнего дня, 23 апреля, а финальные противостояния запланированы на 28 апреля. Турнир проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях.

Напомним, сегодня состоится восемь боёв с участием россиянок. Ранее называлось расписание боёв на чемпионате Европы 23 апреля.

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