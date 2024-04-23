Мигрант извинился перед Ириной Алексеевой после оскорблений за её внешность

Мигрант из Таджикистана принёс публичные извинения представительнице UFC Ирине Алексеевой и её подруге, которых он оскорблял в Челябинке. Мужчине не понравился внешний вид девушек. Он отметил, что на его родине так не ходят.

Мигрант извинился перед Ириной Алексеевой:

Напомним, Алексеева вместе с подругой совершала велопрогулку. В какой-то момент им встретился мигрант, перемещавшийся на автомобиле. Мужчина начал их оскорблять, а потом и вовсе попытался совершить наезд.

Алексеева выступает в легчайшем дивизионе (до 61 кг) UFC. В общей сложности на счету спортсменки в смешанных единоборствах пять побед при двух поражениях. В последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года, Ирина уступила Мелиссе Маллинс.