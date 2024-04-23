Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мигрант извинился перед Ириной Алексеевой после оскорблений за её внешность

Мигрант извинился перед Ириной Алексеевой после оскорблений за её внешность
Комментарии

Мигрант из Таджикистана принёс публичные извинения представительнице UFC Ирине Алексеевой и её подруге, которых он оскорблял в Челябинке. Мужчине не понравился внешний вид девушек. Он отметил, что на его родине так не ходят.

Мигрант извинился перед Ириной Алексеевой:

Напомним, Алексеева вместе с подругой совершала велопрогулку. В какой-то момент им встретился мигрант, перемещавшийся на автомобиле. Мужчина начал их оскорблять, а потом и вовсе попытался совершить наезд.

Алексеева выступает в легчайшем дивизионе (до 61 кг) UFC. В общей сложности на счету спортсменки в смешанных единоборствах пять побед при двух поражениях. В последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года, Ирина уступила Мелиссе Маллинс.

Материалы по теме
Появилось видео, как мигрант на машине попытался наехать на девушку-бойца Алексееву
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android