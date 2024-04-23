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«У них перед девушками не извиняются». Алексеева высказалась об инциденте с мигрантом

«У них перед девушками не извиняются». Алексеева высказалась об инциденте с мигрантом
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Российский боец UFC Ирина Алексеева, выступающая в легчайшем дивизионе промоушена (до 61 кг), прокомментировала резонансный инцидент с мигрантом. Напомним, во время велопрогулки Алексеевой с подругой на улицах Челябинска к ним стал приставать мигрант из Таджикистана, которому не понравился внешний вид девушек.

«Думает, раз русские, ещё и в шортах, значит, можно давить — просил показать права на велосипед, сказал, что у них в Душанбе перед девушками не извиняются», — приводит слова Алексеевой телеграм-канал Readovka.

Мигрант перемещался на автомобиле. Увидев Алексееву с подругой, стал их оскорблять, а потом и вовсе попытался совершить наезд. Ранее стало известно, что его задержала полиция. Мужчина уже принёс публичные извинения.

Мигрант извинился перед Ириной Алексеевой:

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