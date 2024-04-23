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«Мне ваш закон не писан, езжу как хочу». Девушка-боец Алексеева — о конфликте с мигрантом

«Мне ваш закон не писан, езжу как хочу». Девушка-боец Алексеева — о конфликте с мигрантом
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Российский боец UFC Ирина Алексеева, выступающая в легчайшем дивизионе промоушена (до 61 кг), прокомментировала резонансный инцидент с мигрантом в Челябинске. Мужчине не понравился внешний вид девушки.

«Мы с подругой выезжали на велосипедах. И я услышала, как машина газует. Я хотела уступить дорогу, а он ехал чётко на нас. Мы были в шортах. А это был мигрант, он приехал в марте на заработки. Это сейчас всё узналось. Он чётко подрезал и кричал грубые вещи, называл «русской свиньёй». Он попытался уехать, а я хотела остановить, хлопнула рукой по багажнику. Он выскочил и полетел на меня. Было видно, как он летел с агрессией. Но мы включили камеру, и он замедлился.

Включили камеру, а он начал материться и орать на меня. Что я какая-то не такая. Одета не так – в майке, в шортах. Затем я ему пыталась доказать, что он нарушил ПДД. Он начал орать, что я тронула его багажник. И его не смущало то, что он меня чуть не задавил. А ещё он кричал: «Ты никто, ты русская свинья. У меня вообще прав нет, мне ваш закон не писан, езжу как хочу». Спрашивал у меня – девушка я или мужчина. В итоге начали подходить люди. Он не выдержал и попытался уехать.

Мы собрали информацию и выставили в социальные сети. Собирались идти в полицию, но нам оттуда сами позвонили и сообщили, что уже его задержали», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Мигрант извинился перед Ириной Алексеевой:

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