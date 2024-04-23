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Ирина Алексеева — о конфликте с мигрантом: с пятого раза он извинился только на камеру

Ирина Алексеева — о конфликте с мигрантом: с пятого раза он извинился только на камеру
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Российский боец UFC Ирина Алексеева, выступающая в легчайшем дивизионе промоушена (до 61 кг), заявила, что оскорблявший её мигрант принёс извинения далеко не сразу. Спортсменка считает, что его должны депортировать в Таджикистан. Напомним, мужчине не понравился внешний вид девушки.

«С пятого раза он извинился только на камеру. Начал включать несчастного. И делал это с улыбкой. Говорил, что не понимает русского языка. Я считаю, что этот проступок непростителен. В полиции сказали, что в ближайшее время его депортируют. Считаю, что его должны отправить в Таджикистан и дать реальный срок. Кормить его в нашей тюрьме – много чести», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Мигрант на машине попытался наехать на девушку-бойца Алексееву:

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