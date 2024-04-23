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Эдуард Кравцов оценил первые дни чемпионата Европы по боксу

Эдуард Кравцов оценил первые дни чемпионата Европы по боксу
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате Европы по боксу. Соревнования проходят в Белграде (Сербия).

«Следим за турниром, за выступлением наших боксёров. Впечатлили лидеры. Гаджимагомедов в отличном состоянии, Мамедов провёл хороший бой. Но даже те ребята, которые проиграли, достойно выглядели. Девочки вчера начали боксировать. Две победы и два поражения. Ну, конечно, тренерский штаб будет разбираться, в чём причина. Будем надеяться, что первый блин – комом. Наша команда хорошо готова», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Турнир проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях.

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