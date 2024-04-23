Кравцов назвал программу-минимум для сборной России на ЧЕ-2024 по боксу

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов рассказал, что идеальным результатом для национальной команды на чемпионате Европы по боксу были бы 13 золотых медалей у мужчин, 12 у женщин. Турнир проходит в настоящий момент в Сербии.

«Будем надеяться, что и у мужчин, и у женщин будут первые командные места. В идеале, 13 золотых медалей у мужчин, 12 у женщин. А если быть более приземлёнными. У парней ждём пять-шесть золотых. И у девочек пять медалей – это уже будет хорошо. Программа-минимум – первые общекомандные места. Я беру в расчёт то, что по зубам. Но бокс есть бокс, обстоятельства могут быть разными. Могут быть форс-мажоры, субъективные факторы начинают действовать. Ждём примерно такие результаты. Это по зубам», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.