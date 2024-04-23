Сергей Павлович высказался о своих самых тяжёлых травмах

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, рассказал о своих тяжёлых травмах за время карьеры.

«Нос ломали, но ничего такого. Связки рвал крестообразные. Два года восстанавливался. Тяжёлая была травма, тяжёлое восстановление. Получилось так, что раньше времени начал приседать, надо было разогнуть её. В общем, кажется, я могу уже реабилитологом быть. Сейчас вроде всё слава богу, всё хорошо. Это была самая большая травма. Действительно неприятная», — сказал Павлович на канале Ruslan Gumilev в YouTube.

Сергей Павлович три раза окунулся в прорубь на Крещение:

Ранее Павлович ответил на вопрос по поводу своего самого кровавого поединка в промоушене.