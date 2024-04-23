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Алекс Перейра объяснил, почему не выступит на UFC 301

Алекс Перейра объяснил, почему не выступит на UFC 301
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Действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг Алекс Перейра объяснил, почему он не примет участия в турнире UFC 301.

«Я ещё не особо об этом думал (защищать сперва свой пояс или перейти в тяжёлый вес. – Прим. «Чемпионата»). Если это затянется надолго, то я предпочёл бы защиту пояса. Если я буду драться в тяжёлом весе и получу травмы, то когда мне защищать свой пояс? Я не хочу задерживать дивизион.

Когда я призывал сделать бой в тяжёлом весе на UFC 301, то был слишком оптимистичен. Но у меня сломаны два пальца на обеих ногах… Всё сложно. Я не хочу задерживать полутяжёлый дивизион. Конечно, было бы круто драться в тяжёлом весе на UFC 301, а затем провести защиту титула в полутяжёлом весе», — приводит слова Перейры издание MMA Fighting.

Турнир UFC 301 состоится в ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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