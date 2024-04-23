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Майкл Чендлер рассказал, как нанял спортивного психолога

Майкл Чендлер рассказал, как нанял спортивного психолога
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Бывший трехкратный чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер рассказал о сложном этапе в своей карьере бойца смешанных единоборств (ММА).

«Я провёл 688 дней, не выиграв ни одного боя, почти два полных года без побед. Это может поставить крест на карьере бойца смешанных единоборств. В такие моменты ты начинаешь сомневаться в себе.

Я нанял спортивного психолога. Я понял, что физически могу делать всё что нужно: упражнения, приёмы, все отжимания, спарринги, тренировки. Но если не развивать разум, то на самом деле я просто создаю большую, быструю, сильную и опасную версию человека. В первую очередь нужно работать над своей головой», — приводит слова Чендлера издание MMA Mania.

Напомним, Майкл Чендлер подерётся с Конором Макгрегором 30 июня на турнире UFC 303. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

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