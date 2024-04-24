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Сборная России не потерпела ни одного поражения в шестой день ЧЕ-2024 по боксу

Сборная России не потерпела ни одного поражения в шестой день ЧЕ-2024 по боксу
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Сборная России не потерпела ни одного поражения в шестой день Чемпионата Европы — 2024 по боксу, который проходит в Белграде (Сербия).

Результаты боёв с участием российских спортсменов 23 апреля 2024 года:

Юлия Чумгалакова – Николь Дурикова (Словакия) – 5:0.
Анастасия Кооль – Моника Шипош (Венгрия) – победа ввиду явного преимущества в третьем раунде.
Дарья Абрамова – Николина Чачич (Хорватия) – 5:0.
Ольга Павлина-Пападату (Греция) – Нуне Асатрян – 0:5.
Елена Бабичева – Сара Берам (Хорватия) – 4:3.
Альбина Молдажанова – Ошин Дериев (Бельгия) – 5:2.
Барбара Марчинковская (Польша) – Дарима Сандакова – 0:5.
Дуниа Мартинес Мас (Испания) – Анастасия Шамонова – 0:5.

Отметим, что поединки предварительных стадий в прямом эфире показывают телеканалы «Матч! Боец» и «Матч! Страна».

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