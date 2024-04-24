Ислам Махачев назвал свой бой мечты в UFC

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, какой поединок в промоушене стал бы для него боем мечты. По словам Ислама, таковым является потенциальное противостояние с британцем Леоном Эдвардсом – чемпионом лиги в последнем дивизионе.

«Мой бой мечты — подраться с Леоном Эдвардсом за второй пояс. Я уже дал шанс бойцам из полулёгкого веса, поэтому мне нужен мой шанс», — приводит слова Махачева New York Post.

В настоящий момент Махачеву 32 года. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022-го, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Ислама провёл 26 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

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