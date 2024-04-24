Ислам Махачев высказался о возможности завоевать пояс UFC ещё в одном весе

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев поделился мнением о возможности завоевать второй чемпионским пояс в другом дивизионе.

«Планирую ли защищать два пояса? Это хороший вопрос, но пока я не знаю. Посмотрим. Может быть, завоюем два пояса и будем их защищать, потому что мне не нужно особо гонять в полусредний вес. Так что посмотрим», — приводит слова Махачева New York Post.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его.

Хабиб Нурмагомедов борется с Исламом Махачевым: