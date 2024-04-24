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«Хотел, чтобы он боксировал поумнее». Костя Цзю — о победе сына Никиты

«Хотел, чтобы он боксировал поумнее». Костя Цзю — о победе сына Никиты
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу, россиянин Костя Цзю прокомментировал победу сына Никиты в поединке с австралийцем Данило Креати. Их бой проходил в Сиднее (Австралия), продлился всю дистанцию и завершился победой Цзю-младшего единогласным решением судей.

«Это был хороший мостовой бой. Переходный. Нужный, хороший бой. У него всё слишком быстро получалось. Я очень хотел, чтобы он боксировал поумнее. Хотя за счёт того, что в некоторых моментах была нехватка опыта, когда нужно было добивать, необходимо было не бежать, сломя голову. Нужно было добивать. Но у него не получилось. Опять показал характер. После шестого раунда хорошо провёл все остальные», – сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Младший из Цзю – самый жёсткий. Почему Никиту называют Мясником:

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