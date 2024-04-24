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«Если бы судья не отсчитывал, был бы нокаут». Костя Цзю — о победе сына Никиты над Креати

«Если бы судья не отсчитывал, был бы нокаут». Костя Цзю — о победе сына Никиты над Креати
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказался о победе сына Никиты в поединке с австралийцем Данило Креати. Их бой состоялся в Сиднее (Австралия), продлился всю дистанцию и завершился победой Цзю-младшего единогласным решением судей.

«Там был один нокдаун. Стоячий нокдаун. Если бы судья не остановил, был бы лежачий нокаут», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Отметим, что Никита в бою с Креати защитил титул чемпиона Австралии в первом среднем весе. Сын Кости Цзю за время выступления на профессиональном уровне ни разу не проигрывал. Нынешняя победа стала для него девятой. Семь раз спортсмен побеждал нокаутом.

Младший из Цзю – самый жёсткий. Почему Никиту называют Мясником:

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