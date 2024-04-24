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«Можно пару дней отдохнуть». Костя Цзю — о будущем сына Никиты после победы над Креати

«Можно пару дней отдохнуть». Костя Цзю — о будущем сына Никиты после победы над Креати
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу, россиянин Костя Цзю поделился подробностями относительно ближайших планов своего сына Никиты. Сегодня, 24 апреля, Цзю-младший встречался с австралийцем Данило Креати и победил его единогласным судейским решением.

«Можно пару дней отдохнуть (смеётся). Всё будет зависеть от морального состояния. Физически за неделю полностью происходит восстановление. Если будут соперники, почему сразу не выходить на следующий бой?» — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Никита за время выступления на профессиональном уровне ни разу не проигрывал. Нынешняя победа стала для него девятой. Семь раз спортсмен побеждал нокаутом.

Младший из Цзю – самый жёсткий. Почему Никиту называют Мясником:

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