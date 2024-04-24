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Эдмонд Худоян вышел в полуфинал чемпионата Европы, получив серьёзное рассечение

Эдмонд Худоян вышел в полуфинал чемпионата Европы, получив серьёзное рассечение
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Российский боксёр Эдмонд Худоян вышел в полуфинал чемпионата Европы, проходящего с 18 по 28 апреля в Белграде (Сербия). Отметим, что по ходу поединка россиянин получил серьёзное рассечение над глазом после столкновения головами с соперником.

«Тренеры грамотные, врач грамотный… Самое главное, кровь не сочится, ещё клеем стянем кожу – и завтра в бой. Думаю, нормально всё будет», — сказал Худоян в интервью пресс-службе Федерации бокса России.

Эдмонду Худояну 27 лет. Россиянин является бронзовым призёром чемпионата мира – 2023 в Ташкенте (Узбекистан) и победителем мирового первенства среди студентов 2018 года.

Ранее глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате Европы по боксу.

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