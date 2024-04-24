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Боксёр Магомед Мадиев высказался о предстоящем поединке с Абелем Миной

Боксёр Магомед Мадиев высказался о предстоящем поединке с Абелем Миной
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Российский боксёр Магомед Мадиев (16-1-3, КО 5) прокомментировал предстоящий бой с Абелем Миной (17-3-1, КО 9), а также высказался о своих карьерных планах.

«У меня был долгий простой, потому что отменялись бои, переносились шоу. Я готовился, но всегда возникали нюансы. И с лета 2023 года я постоянно в подготовке, но пока так и не удалось провести поединок. Рад, что у меня будет возможность выйти на ринг 27 апреля. Своей карьерой я в целом доволен, всё идёт своим чередом, ничего бы не хотел менять. Всё нормально. Моя цель — стать чемпионом по любой версии. В том числе мне интересно двигаться по версии IBA. Сейчас мне надо будет хорошо себя проявить в Алма-Ате. Мне будет противостоять быстрый, пластичный и очень опытный соперник. Он многое повидал. Думаю, мы закатим отличное шоу и порадуем зрителей. Я на это настраиваюсь», — приводит слова Магомеда Мадиева пресс-служба IBA.

Напомним, бой состоится 27 апреля в Алма-Ате (Казахстан) в категории до 75 кг и будет восьмираундовым.

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