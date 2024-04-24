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«Очень неприятный момент, но срастётся». Худоян — про травму в четвертьфинале ЧЕ

«Очень неприятный момент, но срастётся». Худоян — про травму в четвертьфинале ЧЕ
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Российский боксёр Эдмонд Худоян высказался о травме, полученной в четвертьфинальном поединке чемпионата Европы. Напомним, россиянин получил рассечение после столкновения головами.

«Получил сечку во время поединка, столкнувшись головами с соперником. Это очень неприятный момент, но ничего страшного — у меня есть время восстановиться до завтра. Думаю, бровь срастётся и я продолжу борьбу за медаль. У меня нет опасений за здоровье, хотя до боя всего сутки. У нас в сборной хорошие врачи и тренерский штаб, которые помогают. Кровь не идёт, мне стянули кожу специальным гелем, и завтра я уверенно выйду на ринг», — сказал Худоян в интервью журналистам.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 18 по 28 апреля в Белграде (Сербия).

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