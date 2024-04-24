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Двали и Саввин одержали победу в четвертьфинале и прошли в полуфинал чемпионата Европы

Двали и Саввин одержали победу в четвертьфинале и прошли в полуфинал чемпионата Европы
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Российский боксёр Дмитрий Двали, выступающий в легчайшей категории (до 54 кг), одержал победу в бою с Тамиром Галановым четвертьфинале и смог пройти в полуфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Белграде, Сербия.

Его товарищ по команде Эдуард Саввин также победил представителя Азербайджана Шамиля Аскерова в дивизионе до 57 кг и проходит в полуфинал чемпионата.

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