Двали и Саввин одержали победу в четвертьфинале и прошли в полуфинал чемпионата Европы

Российский боксёр Дмитрий Двали, выступающий в легчайшей категории (до 54 кг), одержал победу в бою с Тамиром Галановым четвертьфинале и смог пройти в полуфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Белграде, Сербия.

Его товарищ по команде Эдуард Саввин также победил представителя Азербайджана Шамиля Аскерова в дивизионе до 57 кг и проходит в полуфинал чемпионата.