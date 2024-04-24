«Мы люди православные». Боксёр Двали — про возможную смену имени

Российский боксёр Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, прокомментировал победу над Тамиром Галановым, представляющим Сербию, в четвертьфинале чемпионата Европы.

«В России встречался с Тамиром три года назад. Хороший бой там был, я тогда только начинал свой путь во взрослом боксе. Я победил, а он буквально через месяц уехал в Сербию. Тамир менял имя? Я бы своё не менял. Мне моё имя нравится. Дмитрий. Мы – люди православные. То, что с нами, то с нами и остаётся», — передаёт слова Двали корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.

Ранее Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о выступлении национальной команды на ЧЕ-2024.