Габил Мамедов прошёл в полуфинал чемпионата Европы по боксу

Российский боксёр Габил Мамедов, выступающий в первой полусредней категории (до 63,5 кг), одержал победу в поединке с представителем Сербии Сейди Назифом и прошёл в полуфинал чемпионата Европы по боксу.

Габилу Мамедову 30 лет. Он является пятикратным чемпионом России по боксу. Кроме того, он выступал на Олимпийских играх – 2020, в Токио. Тогда Габил смог дойти до четвертьфинала, но уступил американцу Кишону Дэвису, который в итоге стал серебряным призёром.

31 января 2022 года Мамедов успешно дебютировал на профессиональном ринге в бою с Вячеславом Гусевым, став сразу же обладателем титула чемпиона Евразии в лёгком весе.

Ранее глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате Европы по боксу.