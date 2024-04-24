Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Габил Мамедов прошёл в полуфинал чемпионата Европы по боксу

Габил Мамедов прошёл в полуфинал чемпионата Европы по боксу
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр Габил Мамедов, выступающий в первой полусредней категории (до 63,5 кг), одержал победу в поединке с представителем Сербии Сейди Назифом и прошёл в полуфинал чемпионата Европы по боксу.

Габилу Мамедову 30 лет. Он является пятикратным чемпионом России по боксу. Кроме того, он выступал на Олимпийских играх – 2020, в Токио. Тогда Габил смог дойти до четвертьфинала, но уступил американцу Кишону Дэвису, который в итоге стал серебряным призёром.

31 января 2022 года Мамедов успешно дебютировал на профессиональном ринге в бою с Вячеславом Гусевым, став сразу же обладателем титула чемпиона Евразии в лёгком весе.

Ранее глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате Европы по боксу.

Материалы по теме
Эдуард Кравцов оценил первые дни чемпионата Европы по боксу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android