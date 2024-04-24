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Хейбати и Золотой примут участие в турнире лиги Hardcore

Лига Hardcore FC анонсировала бои главного карда турнира Hard Wars, который состоится 27 апреля 2024 года в Москве, на «ЦСКА-Арене».

В главном событии вечера действующий чемпион среднего веса Мухамед «Киборг» Калмыков проведёт бой с Мохаммадом «Персом» Хейбати.

В соглавном событии вечера чемпион в полутяжёлом дивизионе Виталий «Байкал» Ананин проведёт защиту титула с чемпионом Гран-при категории Даниилом «Янки» Бридовым.

Тимур «Золотой» Мусаев проведёт реванш с Шамилем «Охотником» Джахбаровым.

Напомним, последний турнир организации состоялся 20 апреля. Тогда Али Хейбати перед боем с Аркадием Осипяном нанёс удар ногой ринг-гёрл в область ягодиц. После боя пресс-служба лиги заявила, что руководство промоушена пожизненно дисквалифицировало бойца от участия в турнирах.