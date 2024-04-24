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Главный тренер сборной России высказался об уровне чемпионата Европы по боксу

Главный тренер сборной России высказался об уровне чемпионата Европы по боксу
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Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов высказался об уровне чемпионата Европы по боксу.

«Слабый уровень? 35 стран приехали, все ведущие боксёры приехали. Только две команды не приехали, не сказал бы, что это слабый состав. Хорошие, сильные боксёры, призёры чемпионатов мира, чемпионы Европы, много участников и призёров Олимпиады. Уровень высокий, все сражаются за призовые места. Всё отлично», — сказал Виктор Фахрутдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, сегодня, 24 апреля, состоялся четвертьфинальный этап чемпионата Европы по боксу. На данный момент в полуфинал из российской сборной смогли успешно отобраться Дмитрий Двали, Эдмонд Худоян, Эдуард Саввин, Всеволод Шумков, а также Габил Мамедов и Шарабутдин Атаев.

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