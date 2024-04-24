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«Ты хочешь преимущества». Царукян ответил Махачеву на слова о срыве их боя на UFC 302

«Ты хочешь преимущества». Царукян ответил Махачеву на слова о срыве их боя на UFC 302
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян ответил действующему обладателю титула соотечественнику Исламу Махачеву на слова об их несостоявшемся поединке на турнире UFC 302.

Напомним, ранее Махачев заявил, что не удивлён тому, что Царукян отказался от выступления на UFC 302 в июне, отметив, что это не первый отказ Армана.

«Это неправда. Правда заключается в том, что хочешь сразиться со мной на коротком уведомлении, чтобы получить преимущество. Но этого больше не повторится. Когда ты последний раз бился дважды за шесть недель?» — написал Царукян в соцсети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Царукян на UFC 300 одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.

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