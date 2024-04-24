UFC официально объявила о бое Макгрегор – Чендлер

Бойцовская компания UFC официально объявила о поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором (22-6) и американцем Майклом Чендлером (23-8), который состоится 29 июня на турнире UFC 303.

Конору Макгрегору 35 лет. Ирландец дебютировал в престижнейшей организации мира в 2013 году и в декабре 2015-го завоевал титул в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав бразильца Жозе Альдо. В ноябре 2016 года Макгрегор завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг), остановив американца Эдди Альвареса.

Майклу Чендлеру 38 лет. Американец является вывшим чемпионом Bellator в лёгком весе. В UFC дебютировал в 2021 году и уже в мае сразился за титул, досрочно проиграв бразильцу Чарльзу Оливейре.