Исраэль Адесанья: наш четвёртый бой с Алексом — это прелесть

Популярный новозеландский боец Исраэль Адесанья комплиментарно высказался в адрес Алекса Перейра и вспомнил свой четвёртый поединок с ним, который состоялся 9 апреля 2023 года.

«Честно говоря, он особенный боец и человек. Я всегда буду уважать его за то, что он сделал в нашей игре, в боях, а также за свою жизнь. Я благодарен ему за эти моменты, потому что они научили меня многому. То же самое и с боем против Келвина Гастеллума. Он дал мне понять, чего можно добиться. В тот раз я был готов умереть, но в этот раз я просто знал: «Ни за что на свете, этот парень не победит, клянусь Богом, тогда я умру». Наш четвёртый бой с Алексом — это прелесть. Тогда у меня появилось понимание: «Исраэль, здесь есть уровни. Ты можешь пойти дальше».

У меня было понимание, что я могу победить этого парня. И мне хотелось доказать это не кому-то другому, а самому себе. На последнем турнире в Майами я находился в другой позиции. Для этого лагеря мне пришлось погрузиться в темноту. Люди, которые меня знали, говорили, что тогда они видели во мне другого человека», — приводит слова Адесаньи портал MMA Fighting.